Als de boeren tijdens het boerenprotest op 18 december de bevoorrading van supermarkten blokkeren, spant de branchevereniging voor Nederlandse supermarkten (CBL) een rechtszaak tegen ze aan.

Dat staat in een brief van het advocatenkantoor van CBL aan Farmers Defence Force (FDF). De branchevereniging stelt FDF op voorhand aansprakelijk.

"Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren", staat in de brief. "Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij."

Volgens CBL kan de schade bij protesten oplopen tot in de miljoenen euro's. Daarom heeft de brancheorganisatie een ultimatum opgesteld. Als FDF donderdag niet voor 10 uur 's ochtends heeft uitgesloten dat de supermarkten worden gedupeerd, dan volgt er een kort geding.

FDF laat in een persbericht weten door te gaan met de acties. "De supermarktgiganten, die al jaren parasiteren op boeren, hun inkomens en hun inspanningen willen ons weer de mond snoeren."

In het hele land gaan boeren op woensdag 18 december opnieuw protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Of er wegen naar distributiecentra worden afgesloten, wilde Mischa Bouwer, woordvoerder van FDF, eerder niet bevestigen. "Dat behoort tot de opties, maar meer kan ik er niet over zeggen."