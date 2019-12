Natuurorganisaties, boeren en de bouwsector moeten met elkaar in gesprek gaan om samen tot een oplossing van de stikstofcrisis te komen. Dat bleek woensdagavond een van de uitkomsten van een gesprek tussen negen natuurorganisaties, premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Natuurorganisaties als Greenpeace, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds (WWF) vroegen woensdagavond in het Catshuis aan de premier en minister onder meer om meer robuuste natuurgebieden.

"Als we de verschillende pareltjes die we aan natuurgebieden hebben met elkaar verbinden, dan worden die gebieden sterker", vertelt Kirsten Schuijt, directeur van de Nederlandse tak van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

"Als het dan een keer tegen zit, kan die natuur ook een stootje hebben", aldus Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.

'Rutte doordrongen van de noodzaak'

Van den Tweel zag dat Schouten en Rutte "zeer goed geïnformeerd" waren. "Ze zijn doordrongen van de noodzaak om de crisis op te lossen. Dat heeft me positief verrast."

In het gesprek over de stikstofcrisis pleitten de natuurorganisaties ook voor "natuurinclusieve landbouw" en het investeren in biodiversiteit. Rutte had eerder ook zo'n gesprek met de landbouw- en bouwsector.

Volgens Van den Tweel gaan het investeren in natuur en economische ontwikkelingen hand in hand. "Natuur zorgt voor welzijn en welvaart. Je ziet dat grote steden als Singapore, Londen en Vancouver steeds nadrukkelijker bezig zijn met: we moeten groene steden hebben."

"Al blijft het in Nederland, gezien de beperkte ruimte in ons land, natuurlijk altijd balanceren", aldus de Natuurmonumenten-directeur. "Het blijft een zoektocht."

'Hopelijk begin 2020 met boeren in gesprek'

Die zoektocht verloopt volgens de natuurorganisaties veel gemakkelijker als wordt samengewerkt met de landbouw- en bouwsector dan wanneer de verschillende partijen tegenover elkaar komen te staan.

Van den Tweel: "Het is zo'n gepolariseerde discussie, dat blijkt al als je iets zegt over de inkrimping van de veestapel. Het is een van de dingen die ervoor kan zorgen dat de stikstofdepositie naar beneden gaat en aan die kraan moeten we echt draaien. Maar laten we een beetje rust en kalmte bewaren. We moeten het echt met elkaar oplossen."

Schuijt sprak van een "constructief gesprek met Rutte en Schouten". "Tevreden zou ik zijn geweest als we toezeggingen hadden gekregen. Dat was niet zo, maar dit biedt in elk geval perspectief. Hopelijk kunnen we begin 2020 ook met de boeren en bouwsector om de tafel."