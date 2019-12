De 24-jarige Joël S. is woensdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim vorig jaar december.

De rechtbank achtte bewezen dat hij de vrouw met 27 messteken om het leven heeft gebracht en veroordeelde hem tot doodslag.

De straf valt lager uit dan de tien jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De rechtbank hield in het vonnis rekening met de jonge leeftijd van de verdachte en het feit hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de vrouw doodde. S. leed aan waanbeelden en hallucinaties. Door de kans op herhaling achtte de rechter tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

De Amerikaanse werd op 18 december 2018 dood gevonden in een studentencomplex in de Rotterdamse wijk Kralingen waar zij en de verdachte woonden. S. belde diezelfde dag zijn moeder met de mededeling dat hij zijn huisgenoot had neergestoken. Zijn moeder schakelde vervolgens de politie in, waarop S. werd aangehouden.

Verdachte en slachtoffer hadden ruzie

S. heeft verklaard dat hij die dag boos was op Papenheim en dat hij haar 's ochtends opwachtte om met haar te praten. Vervolgens kregen ze ruzie en ontstond een worsteling.

De verdachte herinnert zich dat hij een mes in zijn handen had. Wat er tijdens de ruzie vervolgens is gebeurd, wat hij met het mes heeft gedaan en of hij de vrouw heeft gestoken, weet hij niet meer. Hij zag haar onder het bloed in haar kamer liggen, waarop hij concludeerde dat hij haar wel moest hebben neergestoken.

Slachtoffer waarschuwde hulpverleners

Een week voor de dood van Papenheim ontving het Advies- en Meldpunt Verwarde Personen in Rotterdam een melding over S., waarop het wijkteam bij het studentencomplex langsging. Het slachtoffer vertelde de medewerkers dat ze haar huisgenoot de afgelopen maanden psychisch achteruit had zien gaan.

Kort na dat bezoek sloeg Papenheim bij het meldpunt alarm over de ernst van de situatie. Enkele dagen later werd de Amerikaanse studente dood aangetroffen in het Rotterdamse studentencomplex.

Het gemeentelijk zorgconsulaat in Rotterdam concludeerde eind november dat er zorgvuldig was gehandeld naar aanleiding van de meldingen over S. De dood van Papenheim is volgens hen "ongelooflijk triest", maar de medewerkers valt niets te verwijten.