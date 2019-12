Het aantal kinderen dat islamitisch basisonderwijs volgt is in tien jaar met zo'n 60 procent gestegen. Dat meldt de Volkskrant woensdag op basis van cijfers die zijn opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Volgens de cijfers waren er in 2008 nog 9.324 leerlingen die islamitisch basisonderwijs volgden. Tien jaar later waren dit er 15.078.

Deskundigen zeggen in gesprek met de Volkskrant dat de oorzaak van de groei is dat de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen beter wordt. Islamitische scholen zouden bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar het beste gescoord hebben op de Cito-toets voor leerlingen uit groep 8.

In Nederland zijn er 54 islamitische basisscholen en twee islamitische middelbare scholen. Van alle basisschoolleerlingen in Nederland geniet 1,07 procent islamitisch onderwijs, aldus de Volkskrant.