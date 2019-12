In Noordwijk aan Zee is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een explosie geweest in een woonwijk, waarbij zeker één woning beschadigd is geraakt. Het gaat om dezelfde straat als waar in augustus van dit jaar een handgranaat tot ontploffing is gebracht. Ook is er op een andere locatie van Noordwijk aan Zee een mogelijk explosief gevonden.

Niemand is gewond geraakt bij de ontploffing in de Noordwijkse woonwijk. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen.

Opvallend genoeg vond in augustus van dit jaar hetzelfde scenario plaats. Bij een woning in een woonwijk van Noordwijk aan Zee ontplofte toen een handgranaat, waardoor in totaal negen huizen beschadigd raakten. Ook toen is niemand gewond geraakt.

Destijds werd ook aan de Grent een handgranaat aangetroffen. "Het lijkt om een gerichte actie te gaan", zo stelde de politie destijds. Er zijn camerabeelden verspreid van een verdachte in die zaak. Het is nog niet bekend of de incidenten van nu gelinkt zijn.