De politie heeft dinsdag vijf mensen aangehouden tijdens een nieuwe actie in het kader van Operatie Alfa. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een crimineel netwerk uit Noord-Brabant.

Het gaat om vier mannen van 59, 44, 44 en 25 jaar en een vrouw van 50 jaar. Drie mannen en een vrouw zijn volgens de politie leden van het criminele netwerk. De vijfde persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel.

Na de arrestaties doorzocht de politie een woning in Oss, waar agenten beslag legden op "enkele dure goederen" met een waarde van vermoedelijk tienduizenden euro's. De goederen stonden bij een woning waar de politie al eerder beslag op had gelegd.

De aanhoudingen maken deel uit van een groot onderzoek naar een "crimineel familienetwerk" uit Noord-Brabant, dat de politie 'Operatie Alfa' heeft genoemd. Eerder werden al de kopstukken Martien R., zijn zoon en zijn broer aangehouden. Net als drie andere personen die een belangrijke rol spelen in het criminele netwerk, dat zich zou bezighouden met drugs- en vuurwapenhandel.

Bij eerdere doorzoekingen, waaronder op het woonwagenkamp in Oss, in Berghem en zelfs in het Belgische Lommel, trof de politie al grote hoeveelheden drugs en vuurwapens aan.

Het onderzoek naar het criminele netwerk gaat vooralsnog verder en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.