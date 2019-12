In het hele land gaan boeren op woensdag 18 december opnieuw protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Waar de acties van de boeren plaatsvinden, wil organisator Farmers Defence Force (FDF) dinsdag nog niet bekendmaken.

De boeren rijden vanaf 7.00 uur met trekkers, vrachtwagens "en alles wat groot is" naar de locaties waar gedemonstreerd gaat worden.

In elke provincie zijn volgens FDF meerdere plekken waar de boeren met hun trekkers heenrijden. In totaal doen per provincie in ieder geval duizend boeren mee. "Maar dat kunnen er altijd meer zijn", vertelt de woordvoerder.

Ook Stichting Grond in Verzet, dat de belangen van bouwers behartigt, sluit zich aan bij het nieuwe boerenprotest.

56 Boeren verlaten toeterend Den Haag

Mogelijk protesten bij distributiecentra

Mischa Bouwer, woordvoerder van FDF, kan de geruchten dat de wegen naar distributiecentra met trekkers worden afgesloten niet bevestigen. "Dat behoort tot de opties, maar meer kan ik er niet over zeggen."

Pas om 6.00 uur op de actiedag zelf worden de protestlocaties bekendgemaakt aan de deelnemende boeren. In principe duurt het protest een dag, "maar als het nodig is, blijven we langer", aldus Bouwer.

35 Boeren rijden weer Malieveld op bij het tweede landelijke protest

'Gesprekken hebben geen drol opgeleverd'

Volgens de FDF-woordvoerder hebben de gesprekken met landbouwminister Carola Schouten "geen drol opgeleverd". Met de nieuwe protesten hopen de boeren de druk op te voeren.

"We voelen ons een beetje in de maling genomen", aldus Bouwer. "Of ik verwacht dat deze acties wel zin hebben? Het is meer hopen geworden."

Volgens Bouwer wordt de protestactie groter dan de demonstraties op het Malieveld in Den Haag. "Doordat het in elke provincie is, is het voor boeren makkelijk om erbij te zijn. We roepen de mensen wel op om zich netjes te gedragen, maar we moeten wel een goed signaal afgeven. Netjes aan tafel zitten levert immers ook niks op."