De politie heeft een 42-jarige man uit Woerden opgepakt op verdenking van het doodsteken van de destijds 25-jarige Richard Houtveen in Nieuwegein. Het slachtoffer werd op 11 juli 2010 na de WK-finale te hebben gekeken in het centrum doodgestoken.

De man was eerder al in beeld gekomen als verdachte, zo stelt de politie dinsdag. Maar destijds kwam het niet tot vervolging.

Nu is er bij het coldcaseteam van de politie nieuwe informatie binnengekomen. De politie hoopt dat er een einde zal gaan komen aan de onzekerheid van zijn nabestaanden.

De man raakte die bewuste avond betrokken bij een ruzie op straat. Zijn vriendin wilde hem wegtrekken om escalatie te voorkomen. Tijdens die ruzie was de man echter al in het hart gestoken.

De man "liep nog enkele meters verder maar zakte daarna op straat in elkaar", aldus de politie. Houtveen is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden.