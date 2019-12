Op veel groenten en fruit dat in de Nederlandse winkels wordt verkocht, zit restanten van bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de hormoonhuishouding. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA dat in opdracht van Trouw is gedaan en dinsdag is gepubliceerd.

In ongeveer de helft van de in Nederland verkochte Spaanse nectarines, druiven en perziken zitten stoffen die de hormoonhuishouding kan verstoren. Het zijn restanten van chemische bestrijdingsmiddelen die bij de teelt worden gebruikt.

De stoffen zijn gevonden op een op de vijf producten die door de NVWA zijn onderzocht. Het gaat dan om andere truisoorten, groenten, kruiden, zaden, granen, aardappelen en noten die op de Nederlandse markt worden verkocht.

De chemische stoffen in de bestrijdingsmiddelen hebben invloed op de hormoonhuishouding en kunnen bijdragen aan onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen, overgewicht, diabetes ADHD en autisme. Vooral zwangere vrouwen en baby's zijn kwetsbaar.

Binnen de EU scoort vooral Spanje slecht

De hormoonverstorende stoffen werd vooral aangetroffen in producten die buiten de Europese Unie zijn verbouwd. De lijst van landen met de meest vervuilende producten wordt aangevoerd door de Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia. Binnen de EU scoort vooral Spanje slecht.

Ook op producten die in Nederland worden geteeld, zijn de stoffen aangetroffen, zoals in chilipepers, komkommers, appels, spruitjes en aardbeien.

De Europese Unie heeft in 2009 een regeling van kracht gemaakt waarin staat dat consumenten niet mogen worden blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen. Maar volgens milieuorganisatie Pan Europa wordt die regel niet nageleefd.