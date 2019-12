Op groenten en fruit dat in de Nederlandse winkels wordt verkocht, zitten restanten van bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de hormoonhuishouding. Dat schrijft Trouw dinsdag.

Maandag maakte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat er op groente en fruit uit Nederland en de rest van de Europese Unie relatief weinig bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. Een woordvoerder van de NVWA licht toe dat dit al sinds een jaar of tien het geval is.

Overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen worden vooral aangetroffen in producten uit niet-Europese landen.

Ook de hormoonverstorende stoffen werden vooral aangetroffen in producten die buiten de EU zijn verbouwd. De Dominicaanse Republiek, Oeganda en Kenia voeren de lijst van landen aan met de meest vervuilde producten. Binnen de EU scoort vooral Spanje slecht.

De chemische stoffen in de bestrijdingsmiddelen kunnen van invloed zijn op de hormoonhuishouding.

NVWA kijkt enkel naar norm

Op basis van de onderzoeksgegevens van de NVWA schrijft Trouw dat fruit groenten, kruiden, zaden, granen, aardappelen en noten op de Nederlandse markt resten van pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen bevatten.

Een woordvoerder van de NVWA kan de bevindingen van Trouw niet bevestigen en zegt dat de autoriteit bij het meten niet kijkt of een middel hormoonverstorend is of niet. "Wij kijken enkel naar de norm die is vastgesteld voor elk middel."

De EU heeft in 2009 een regeling ingevoerd waarin staat dat consumenten niet mogen worden blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen. Volgens milieuorganisatie Pan Europa wordt die regel niet nageleefd, schrijft Trouw.