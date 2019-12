Het Openbaar Ministerie heeft maandag 42 maanden cel geëist tegen een 28-jarige man uit Amsterdam voor het beschieten van een coffeeshop in Delft. Tegen zijn 20-jarige plaatsgenoot is dertig maanden cel geëist voor een poging tot het beschieten van twee Delftse coffeeshops.

De mannen worden ervan verdacht op 16 september om 8.30 uur een coffeeshop aan de Breestraat te hebben beschoten. Op camerabeelden is te zien dat de mannen dit eerder op de ochtend ook al probeerden, maar dat het wapen weigerde. De mannen wilden daarnaast een coffeeshop aan de Peperstraat beschieten, maar ook hier weigerde het wapen.

In Delft was het al langer onrustig: in mei werd er ook al geschoten op coffeeshops en ontploften er twee handgranaten. Hiervoor zijn andere verdachten aangehouden dan de mannen uit Amsterdam.

Het is nog steeds onduidelijk waarom de coffeeshops in Delft doelwit zijn van de aanslagen. Hier wilde geen van de verdachten een verklaring over geven, meldt het OM.

Dader kon worden aangehouden door verloren schoen

De twee mannen die verdacht worden van de beschietingen op 16 september konden worden aangehouden door een verklaring van een 27-jarige chauffeur. Hij zou door iemand zijn benaderd om de verdachten naar Delft te brengen. De chauffeur kreeg hier 1000 euro voor. Aan het OM heeft de chauffeur verklaard dat hij in eerste instantie niet wist waarom hij de mannen naar Delft moest rijden.

Toen de chauffeur eenmaal hoorde waarvoor hij de mannen naar Delft had gebracht, kregen ze ruzie. Hierbij verloor de 28-jarige man uit Amsterdam zijn rechterschoen. In het huis van de man trof de politie zijn linkerschoen aan.

Naast de aangetroffen schoen werden de verdachten door de chauffeur herkend en werden er signalen van de telefoons van de verdachten in de buurt van de coffeeshops opgevangen. Ook gebruikte de 20-jarige verdachte op 16 september zijn pinpas bij een benzinestation in Delft.

De rechter doet over twee weken uitspraak.