De politie heeft maandag een vijftienjarige jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een agent in het Noord-Hollandse Laren. Het slachtoffer werd aangevallen toen hij zondagavond met een collega een grote vechtpartij bij een café probeerde te beëindigden. Eerder werden al twee arrestaties verricht.

Twee agenten kwamen zondagavond af op meldingen van een grote vechtpartij voor een cafe in Laren. Zij werden direct na aankomst door enkele personen aangevallen. Nadat een agent gewond raakte, schoot de politie een belager neer.

De neergeschoten man is opgepakt. Er werden die avond in totaal twee arrestaties verricht. Het gaat om inwoners uit Marknesse van 19 en 27 jaar. Ook de vijftienjarige jongen komt uit deze plaats, aldus een woordvoerder van de politie maandag.

De woordvoerder zegt op dit moment geen aanvullende informatie te kunnen geven over de gebeurtenissen van zondag. Ze kan ook geen update geven over de toestand van de gewonde agent. Hij werd zondagavond opgenomen in het ziekenhuis.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident in het centrum van Laren. Dat is gebruikelijk als een agent gebruikmaakt van zijn dienstwapen.