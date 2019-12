De kans op een aanslag in Nederland is kleiner geworden, zo meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maandag. Het dreigingsniveau is daarom bijgesteld naar 3 van de 5 in totaal.

"Het niveau stond in het vorige dreigingsbeeld nog op niveau 4. Sinds eind 2017 is de dreiging tegen Nederland veranderd", aldus de NCTV.

Volgens de nationaal coördinator worden nog altijd sporadisch jihadistische aanslagen gepleegd, maar is de situatie nu vergelijkbaar met de periode 2015-2017.

"Er bestaat in Nederland een jihadistische beweging waarbinnen zich personen bevinden die een terroristische dreiging vormen. Zo bleek ook uit de aanhouding op 25 november van twee mannen uit Zoetermeer, die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Wel lijkt de jihadistische beweging steeds meer last te krijgen van repressieve overheidsmaatregelen."

De NCTV noemt als nieuwe ontwikkeling dat sommige links-extremistische actiegroepen aansluiting zoeken bij klimaatactiegroepen. "Dit leidt vooral tot activistisch verzet van mensen die zeggen geen geweld te willen gebruiken, maar wel bereid zijn om de wet te overtreden."

De nationaal coördinator noemt hierbij dat ook rechts-terroristische aanslagen niet ondenkbaar zijn, maar dat dergelijke groeperingen nauwelijks georganiseerd zijn.