Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de mogelijke voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn, bevestigt een woordvoerder maandag aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Tegen twee prominente oud-leden van de organisatie is aangifte gedaan.

De mannen zetten zich volgens RTL Nieuws volop in voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen. Zo zou er een besloten e-maillijst bestaan waarin tips over kindermisbruik worden gedeeld.

De lijst zou op de naam staan van een prominent oud-lid van Martijn. Deze vereniging werd in 2014 verboden en ontbonden. Dit gebeurde nadat de Hoge Raad oordeelde dat de activiteiten in strijd waren met de openbare orde, omdat de club onder meer de gevaren van seksueel contact met kinderen bagatelliseerde en verheerlijkte.

Een undercoverjournalist van RTL Nieuws kreeg toegang tot de lijst door schriftelijk te bevestigen dat hij seks tussen volwassenen en kinderen wil legaliseren. Dat zou een voorwaarde zijn geweest voor alle 34 leden, die in de afgelopen maanden ruim tweehonderd e-mails hebben verstuurd.

Volgens RTL Nieuws is de besloten e-maillijst vorige week veranderd in een prikbord waar een oud-lid de ingezonden berichten beheert en publiceert. Voormalig leden van Martijn zeggen tegen het nieuwsprogramma dat de lijst een "privé-initiatief" is van een ander oud-lid.

Het OM onderzoekt onder meer de mailinglijst in het onderzoek naar de mogelijke voortzetting van verboden activiteiten van Martijn. De verwachting is dat binnen enkele maanden wordt besloten of de twee mannen worden vervolgd.