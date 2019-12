De hulpdiensten hebben maandagochtend drie natte, onderkoelde mannen uit een trein in Venlo gehaald. Omdat een van de mannen was flauwgevallen van de kou, werd gevreesd voor gevaarlijke stoffen. Deze vrees bleek na metingen door de brandweer echter ongegrond.

De drie mannen waren zwaar onderkoeld. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, laat een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl weten, maar ze verkeren niet in levensgevaar.

Het drietal zou in Eindhoven of Weert met kletsnatte kleren op de trein zijn gestapt. Een van de mannen zou daar te water zijn geraakt en de andere twee zouden in het water zijn gedoken om hem te redden. Het is onduidelijk hoe de eerste man in het water is terechtgekomen.

De mannen hadden geen identiteitspapieren op zak en spreken geen Nederlands, stelt een zegsman. Hierdoor is hun identiteit lastig vast te stellen. Zij zouden een verwarde indruk hebben gemaakt.

Politie heeft veel vragen en doet onderzoek naar incident

De politie Noord-Limburg doet onderzoek naar het incident. "We hebben nog veel vragen", stelt een zegsman. "Hoe kwamen ze aan dat natte pak? Is er sprake geweest van enige vorm van dwang?"

Het is niet duidelijk wanneer de politie met de drie mannen kan praten; op dit moment heeft de medische zorg voor het drietal prioriteit. Het treinverkeer rond Venlo liep volgens ProRail enige vertraging op door het ingrijpen van de brandweer.