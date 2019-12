De drie mannen die maandagochtend nat en onderkoeld uit een trein in Venlo werden gehaald, zijn aangehouden op verdenking van een mogelijke inbraak in Eindhoven. Een van de mannen moet nog in het ziekenhuis blijven vanwege zijn verwondingen.

De hulpdiensten werden maandag rond 8.30 uur te hulp geroepen nadat een van de mannen in de trein was flauwgevallen van de kou. Er werd gevreesd voor gevaarlijke stoffen. Deze vrees bleek na metingen door de brandweer echter ongegrond.

De drie mannen waren zwaar onderkoeld. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar ze verkeren niet in levensgevaar, laat een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl weten.

Het drietal zou in Eindhoven of Weert met kletsnatte kleren op de trein zijn gestapt.

De mannen hadden geen identiteitspapieren op zak en spreken geen Nederlands, stelt een zegsman. Hierdoor is hun identiteit lastig vast te stellen. Zij zouden een verwarde indruk hebben gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe de mannen nat zijn geworden. Het treinverkeer rond Venlo liep volgens ProRail enige vertraging op door de inzet van de brandweer.