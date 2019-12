Marco Kroon heeft maandag een taakstraf van 100 uur opgelegd gekregen van de militaire kamer in Arnhem na het uitdelen van een kopstoot aan een politieagent in Den Bosch tijdens carnaval. Ook is de militair veroordeeld voor schennispleging.

Tijdens de bewuste carnavalsnacht heeft Kroon staan wildplassen tegen een hek. Volgens de rechters heeft hij, toen de agent bij hem kwam staan, bewust zijn geslachtsdeel laten zien aan haar. Daarmee is schennispleging bewezen.

Kroon stelde zelf dat hij tijdens zijn aanhouding geen kopstoot had uitgedeeld, maar dat het ging om een reflex na een pijnprikkel als gevolg van strakke handboeien. Die lezing volgen de rechters niet in het vonnis.

De militair legde tijdens de behandeling van zijn zaak uit dat hij vanwege prostaatproblemen die bewuste carnavalsavond in Den Bosch geen andere keuze had dan tegen een hek te plassen. De rij bij openbare toiletten was zo lang, dat hij het niet langer op kon houden.

Agenten te paard betrapten hem en gaven een boete. De situatie ter plekke escaleerde toen Kroon verder ging plassen. Toen de man eenmaal geboeid was, heeft hij een kopstoot naar achteren gegeven. De rechters stellen dat op beelden duidelijk te zien is dat de agent tranen in zijn ogen heeft.

Onbekend of Willemsorde in geding komt

Kroon heeft een Willemsorde gekregen voor zijn verdiensten in Afghanistan. Dit is de hoogste onderscheiding. Het is nog niet duidelijk of deze in het geding komt door de veroordeling. Ook kan het zijn dat zijn Verklaring van Geen Bezwaar ingetrokken wordt, waardoor hij dus niet meer als militair in actie kan komen.

De militair was na het incident al geschorst door Defensie. Daarom kon hij ook niet in zijn uniform naar de zittingen komen.