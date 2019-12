Twee grote ongelukken op de A12 richting Utrecht en de A50 bij Epe hebben maandagochtend voor veel problemen op de weg gezorgd. Rond Arnhem is zelfs sprake van een verkeersinfarct. Dat meldt de ANWB.

Rond 8.00 uur stond er bijna 1.000 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dit kwam door een groot aantal ongelukken door het hele land.

Op de A50 is rond 5.30 uur een vrachtwagen met stoeptegels gekanteld. De tegels liggen over de weg verspreid. Rijkswaterstaat moet de tegels van de weg afhalen en vervolgens de schade aan het wegdek inventariseren en herstellen. Het is de bedoeling dat er rond 10.00 uur een noodreparatie is gedaan; de echte herstelwerkzaamheden vinden pas in de nacht van maandag op dinsdag plaats.

Het verkeer op de A50 van Arnhem naar Zwolle kan alleen via de vluchtstrook worden weggeleid. Automobilisten moeten rekening houden met zeker twee uur extra reistijd.

Ongeluk A12 bij Arnhem leidt tot flinke vertraging

Ook het verkeer richting de Randstad ondervindt veel hinder van de stremming. Het is heel druk op de A1 richting Amersfoort, waar het aansluiten is vanaf Stroe.

Op de A28 richting Amersfoort veroorzaakt een ongeluk met twee auto's nog meer problemen. Een ongeluk op de A12 bij Arnhem zorgt ook voor lange files. Twee rijstroken zijn afgesloten, zodat alle verkeer richting Utrecht flinke vertraging oploopt.

Ook grote problemen op A9 en A2

Een ander groot probleem doet zich voor op A9 bij Holendrecht, richting Diemen. Hier zorgde een kop-staartbotsing met zes auto's rond 8.30 uur voor een lange file vanaf Badhoevedorp.

Op A2 van Eindhoven naar Maastricht veroorzaakt een groot ongeval tussen Echt en Maastricht-Aken Airport flinke problemen. Automobilisten moeten hier rekening houden met zeker een uur vertraging.