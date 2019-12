Bij geldautomaten van de Rabobank in het Overijsselse Tubbergen en het Limburgse Baarlo zijn in de nacht van zondag op maandag plofkraken gepleegd. De politie gaf eerder al aan dat andere banken het slachtoffer zouden kunnen worden, nadat ABN AMRO begin december 470 geldautomaten sloot.

De plofkraak in Baarlo vond rond 4.45 uur plaats aan de Napoleonsbaan Zuid. De schade aan het pand is groot. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er nog meer explosief materiaal ligt en de omgeving is afgezet.

Aan De Eendracht in Tubbergen vond rond 3.30 uur een poging tot een plofkraak plaats. De EOD heeft onderzocht of er nog een explosief was achtergebleven in de automaat, maar dit was niet het geval. De omgeving is nog afgezet voor sporenonderzoek.

In 2019 vonden tot dusver al zo'n zeventig plofkraken plaats, waarvan vijftig waren gericht tegen een bepaald type automaat van ABN AMRO.

De andere banken zeiden begin december dat ze geen extra veiligheidsmaatregelen treffen. Wel zijn ze continu in gesprek met verschillende partijen, waaronder gemeenten en politie.