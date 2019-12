De politie heeft zondagavond een schot gelost bij een grote vechtpartij in de Noord-Hollandse plaats Laren. Hierbij is één verdachte gewond geraakt. Dit gebeurde nadat de twee aanwezige agenten waren belaagd en een van hen gewond raakte.

De politie ging naar een café aan de Naarderstraat vanwege meerdere meldingen over een "flinke vechtpartij" waar ongeveer tien mensen bij betrokken waren, aldus een woordvoerder van de politie.

De toegesnelde agenten probeerden de situatie te de-escaleren, maar werden na aankomst meteen door meerdere personen belaagd. Ook werd er met glas naar hen gegooid. "Ze voelden zich zodanig bedreigd, dat er werd besloten te schieten", aldus de zegsman.

Eén belager is geraakt door het schot van de politie. Deze persoon is vervolgens opgepakt. Uiteindelijk zijn er twee arrestaties verricht.

Hoe het met de twee gewonden gaat, is op dit moment niet duidelijk. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident in het café, waarvan de toedracht nog niet bekend is. De horecazaak ligt in het centrum van Laren.