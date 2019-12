Het KNMI heeft zondag code geel afgegeven voor enkele pittige buien met plaatselijk zware windstoten. De waarschuwing, die voor heel het land geldt, is van 17.00 tot 20.00 uur van kracht.

De buien bereiken aan het einde van de middag het westen van Nederland. In loop van de avond trekken ze richting het oosten, aldus het KNMI. Er is lokaal kans op onweer en hagel.

Het weerinstituut meldt dat de buien gepaard gaan met zware windstoten. In de kustgebieden komen windstoten tot 90 kilometer per uur voor. In het binnenland gaat het volgens het KNMI om windstoten tot 75 kilometer uur.

In de tweede helft van de avond wordt het weer rustiger. De wind neemt in de nacht in kracht af. Volgens Weerplaza zijn er maandag opnieuw pittige buien met kans op zware windstoten. Het weerbureau verwacht ook dinsdag onstuimig weer.