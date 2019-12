Een man uit Berkel heeft zich zondagochtend bij de politie Rotterdam gemeld voor het vernielen van 64 auto's in Berkel en Rodenrijs. De man zou in de nacht van vrijdag op zaterdag in zeker zes straten hebben toegeslagen. Zijn motief is nog onduidelijk.

De vernielingen lopen uiteen van afgetrapte spiegels tot het inslaan van koplampen en het hardhandig verwijderen van ruitenwissers. Het vandalisme is vastgelegd door een camera die een buurtbewoner in zijn auto had, een zogeheten dashboardcamera.

De 44-jarige verdachte was op de beelden - die online werden verspreid - goed te zien en heeft zich een dag later zelf gemeld, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De man zit nog vast. Het korps vraagt aan gedupeerden die nog geen aangifte hebben gedaan dit zo snel mogelijk te doen.