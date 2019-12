De toestand van de vijfjarige jongen die door hulpdiensten onder het puin is gehaald van een ingestorte grillroom in Coevorden, is stabiel. Dat zegt de burgemeester van de stad in Drenthe, Bert Bouwmeester, zondag op Twitter.

De jongen was terwijl hij onder het puin lag wel aanspreekbaar, maar zijn toestand was volgens de veiligheidsregio zaterdagavond ernstig. Het gebouw stortte in vanwege een ontploffing.

Het gezin van het jonge slachtoffer is in het ziekenhuis herenigd, schrijft de burgemeester op Twitter.

Hoe de explosie ontstond is nog niet bekend. De politie zei tegen NU.nl dat het maandag een groot forensisch team inzet om de oorzaak te onderzoeken.

De vader van het jongetje werd eerder op de avond uit de ingestorte grillroom gered en naar het ziekenhuis gebracht, vertelde de burgemeester aan RTL Nieuws.