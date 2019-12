De toestand van de vijfjarige jongen die zaterdag door hulpdiensten onder het puin vandaan is gehaald van een ingestorte grillroom in Coevorden, is stabiel. Het slachtoffer mag waarschijnlijk over paar dagen al naar huis, meldt de gemeente zondag.

Burgemeester Bert Bouwmeester zegt zondagavond dat de jongen niet langer op de intensive care ligt. Zijn vader, die tijdens de explosie ook in de grillroom aan de Sallandsestraat was, mocht zondag al naar huis.

De man was zaterdagmiddag uit de ingestorte grillroom gered en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kind zat uren langer vast. De jongen was terwijl hij onder het puin lag wel aanspreekbaar, maar zijn toestand was volgens de veiligheidsregio zaterdagavond ernstig.

Het gebouw stortte in vanwege een ontploffing. Hoe de explosie ontstond, is nog niet bekend. De politie zet maandag een groot forensisch team in om de oorzaak te onderzoeken.

Gas, water en stroom zijn zaterdag met tijdelijke maatregelen weer aangesloten, aldus Bouwmeester. "Vandaag hebben de nutsbedrijven gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn, zodat de politie morgen op een veilige manier verder kan met het onderzoek."

De burgemeester heeft zondag ook de inwoners van Coevorden bedankt voor "al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners".