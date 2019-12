Bij de aanhoudende onrust in Den Haag heeft de politie zaterdag negentien nieuwe aanhoudingen verricht. De jongste arrestant is elf jaar oud. Hij werd samen met een twaalf- en dertienjarige opgepakt voor het vermoedelijk maken van een molotovcocktail met spiritus en vuurwerk.

Onder de arrestanten zijn vier negentienjarigen; de rest is minderjarig. De politie heeft personen opgepakt voor openlijke geweldpleging, brandstichting, vernielingen aanrichten met zwaar vuurwerk, het bezit van illegaal vuurwerk en het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Daarnaast werden twee jongens van zestien en zeventien jaar aangehouden voor het vervoeren van een fles benzine onder het zadel van een scooter.

In meerdere wijken in Den Haag is het al enkele dagen onrustig. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag moest de politie in actie komen en werden er dertien personen opgepakt. Een woordvoerder kon zondag niet bevestigen of zij al zijn vrijgelaten.

Eerder deze week vonden er ongeregeldheden plaats toen de gemeente liet weten dat er dit jaar geen vergunningen worden verleend voor vreugdevuren.

Meerdere branden in Den Haag

De drie jongens die zijn aangehouden voor het maken van vermoedelijk een molotovcocktail, zijn inmiddels weer vrijgelaten.

De twee oudste jongens moeten zich later melden bij het Openbaar Ministerie voor een zogenoemde TRIP-zitting, waar besloten kan worden een taakstraf of een geldboete op te leggen.

Aan het begin van de maand was eerder een negenjarige Duindorper in Den Haag aangehouden omdat hij rondgelopen zou hebben met een molotovcocktail.

Gedurende de dag en in de nacht waren er ook meerdere branden, onder meer in containers, en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Ook was er een duinbrand ter hoogte van de Harteveltstraat, die door de brandweer geblust is.