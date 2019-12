Een grillroom aan de Sallandsestraat in Coevorden is zaterdagmiddag door een ontploffing gedeeltelijk of volledig ingestort. Een jongen van vijf jaar oud is zaterdagavond levend vanonder het puin gehaald, laat de Veiligheidsregio Drenthe weten.

Wat voor verwondingen het jongetje heeft is nog niet bekend, maar volgens de veiligheidsregio is zijn toestand zorgwekkend. Hij was de uren dat hij onder het puin lag wel aanspreekbaar. Eerder werd de vader van het jongetje al onder het puin vandaan gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, vertelde de burgemeester van het plaatsje aan RTL Nieuws.

Een team dat gespecialiseerd is in het zoeken naar mensen onder puin is opgeroepen om te assisteren. Foto's op sociale media laten zien dat het gebouw vrijwel in zijn geheel is ingestort.

Doordat er onzekerheid was over eventuele slachtoffers rukten hulpdiensten massaal uit. Zo werden twee traumahelikopters opgeroepen.

Ook is er opgeschaald naar veiligheidsprocedure GRIP 1. Dit houdt in dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de omvang van het incident.