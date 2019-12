Rijkswaterstaat heeft staalfabrikant Tata Steel meer giftige stoffen in oppervlaktewater laten lozen dan is toegestaan door Europese richtlijnen, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek. Donderdag bleek al dat het bedrijf in IJmuiden tot twee keer meer stof uitstoot dan toegestaan.

De giftige stof in kwestie is de afvalstof cyanide, dat door het Europees Milieuagentschap als 'zeer giftig' wordt aangemerkt. Rijkswaterstaat verstrekt vergunningen en overziet het water rondom Tata Steel. In 2010 kreeg Tata Steel een vergunning dat het laat bedrijf afwijken van de Europese richtlijnen.

Deze toestemming werd gegeven nadat Tata Steel hierom vroeg, omdat het de toegestane norm niet zou kunnen halen. De Randstedelijk Rekenkamer is deze zomer een onderzoek begonnen naar waarom Tata Steel mag afwijken van de Europese norm.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen de Volkskrant dat Tata Steel inmiddels een nieuwe vergunning heeft aangevraagd die binnen de Europese richtlijnen valt. De woordvoerder stelt dat de laatste keer dat 'vrije cyanide', de giftigste vorm van de stof, voor het laatst in 'extreem lage concentraties' werd gevonden in 2004.

Tata Steel reageert tegen de krant dat er wel wordt voldaan aan de Europese normen en zegt dat het water nauwkeurig wordt gemeten om te kijken of de lozing voldoet aan de regels.