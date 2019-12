Rookruimtes in bedrijven, restaurants, cafés en andere horecagelegenheden moeten uiterlijk in 2022 gesloten zijn. Dat voorstel is vrijdag goedgekeurd door de ministerraad. Overheidsgebouwen en openbare gebouwen moeten in 2021 al helemaal rookvrij zijn.

Dat betekent dat in gebouwen van de zorg, onderwijs en de cultuur- en sportsector per 2021 geen rookruimtes meer zijn. In het Nationaal Preventieakkoord was oorspronkelijk afgesproken dat dat eigenlijk in 2022 zou gebeuren, maar dat is nu dus een jaar naar voren gehaald.

Eind september bepaalde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca haaks staan op een overeenkomst van de mondiale gezondheidsorganisatie WHO over het bestrijden van tabaksgebruik, een kaderverdrag waar Nederland zijn handtekening onder heeft gezet. Daarop werden rookruimtes per direct voorboden. In 2022 zal dat verbod ook daadwerkelijk worden gehandhaafd.

"Rookruimtes versterken het idee dat roken normaal is, en daarbij wordt het roken met deze ruimtes gefaciliteerd. Het is dus hoog tijd om de rookruimte voor eens en voor altijd vaarwel te zeggen", aldus staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het kabinet verwacht dat bedrijven en horeca genoeg gelegenheid hebben om zich op het verbod voor te bereiden.