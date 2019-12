De advocaat van de negentienjarige Daniel Buter heeft een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning voor de man aangevraagd, zo is vrijdag bekend geworden. De Amsterdammer zit al weken in vreemdelingendetentie, terwijl hij in Nederland is geboren.

Dankzij de aanvraag kan nu een nieuw verzoek tot vrijlating ingediend worden. De zaak zou daardoor met spoed worden behandeld door de staatssecretaris.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat Femke Halsema niet op de zaak kan ingaan. Tijdens de raadsvergadering van donderdag sprak de burgemeester wel haar afschuw uit over dat Buter vastzit. De gemeente was toen al begonnen met het inwinnen van informatie en het contact zoeken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de media zijn vrijdagmiddag berichten verschenen dat Buter vrij zou worden gelaten uit de detentie. Zijn advocaat ontkent dit tegenover NU.nl.

Opeenstapeling van fouten leidde tot ontbreken Nederlandse identiteit

Door een opeenstapeling van fouten had de man geen Nederlandse identiteit. Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde en zonder hem naar het buitenland vertrok, verviel ook die van de man.

Dit werd nooit ontdekt, omdat de oma van de man hem op advies van de gemeente bij zijn basisschool had ingeschreven met zijn oude burgerservicenummer (BSN). Als dat destijds wel was ontdekt, dan waren andere regelingen voor minderjarigen van toepassing geweest.

Pas toen Buter zich wilde inschrijven voor een vervolgstudie, werd bekend dat hij de Nederlandse identiteit niet meer had. Daarop werd hij vastgezet en dreigde hij uitgezet te worden naar de Dominicaanse Republiek, waar overigens geen familie meer van hem woont.

Zijn zaak stond eigenlijk voor februari op de planning, maar dit wordt dus mogelijk sneller.