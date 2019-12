De nog overgebleven advocaat van kroongetuige Nabil B. stopt, zo bevestigen bronnen aan NU.nl vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant wordt de verdediging anoniem overgenomen.

De beslissing volgt nadat in september van dit jaar advocaat Derk Wiersum voor zijn woning werd geliquideerd. Het vermoeden is dat de opdracht is gegeven door Ridouan Taghi, over wie B. meerdere verklaringen heeft afgelegd.

De advocaat die nu de verdediging neerlegt, stond B. samen met Wiersum al langer bij. Het is gebruikelijk dat in grote strafzaken twee advocaten samenwerken voor één cliënt. De man wil niet met naam genoemd worden vanwege veiligheidsoverwegingen.

Twee verdachten zitten nog vast op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Wiersum. Een hiervan is een neef van de voortvluchtige Taghi. Beiden zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De vorige zittingen in de zaak die draait om meerdere liquidaties die Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki zouden hebben laten uitvoeren, waren achter gesloten deuren. Het is niet bekend welke gevolgen de beslissing van de advocaat van B. gaat hebben voor het verloop van de strafzaak. De komende inleidende zittingen zijn op 12 en 13 december.