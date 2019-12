Het aantal Nederlanders dat overlijdt aan hart- en vaatziekten is de afgelopen veertig jaar sterk gedaald, blijkt uit cijfers die de Hartstichting vrijdag publiceerde op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de periode van 1980 tot en met 2018 is het aantal mannen dat aan hart- en vaatziekten is overleden met 70 procent afgenomen. Onder vrouwen nam het aantal sterfgevallen af met 63 procent.

De daling is vooral zo sterk doordat steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct. Snellere hulpverlening en betere behandelingen na de eerste uren van een hartinfarct zijn daarbij essentieel gebleken. Ook kregen mensen de afgelopen veertig jaar op steeds latere leeftijd last van hart- en vaatziekten.

In 2018 zijn in totaal 37.769 Nederlanders aan hart- en vaatziekten overleden. Daarbij waren de overleden mannen gemiddeld minder oud geworden dan de vrouwen, maar was het aandeel vrouwen groter.

De gemiddelde leeftijd voor hartfalen was 83 jaar voor mannen en 88 jaar voor vrouwen. Bij mensen boven de 85 jaar vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden.

Ondanks de daling in het aantal sterfgevallen vanwege acuut hartfalen is het aantal mensen met chronische hart- of vaatziekten in 2018 gestegen naar 1,55 miljoen patiënten. De Hartstichting roept mensen - en dan met name iedereen boven de veertig jaar - op om regelmatig hun bloeddruk te laten meten. "Door risicofactoren en ziekten eerder aan te pakken, kunnen we erger voorkomen", aldus Hartstichting-directeur Floris Italianer.