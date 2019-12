Elf Nederlanders zijn opgepakt op verdenking van het actief zijn in een internationaal netwerk voor drugshandel, zo meldt de organisatie Eurojust vrijdag. Via een in Nederland gevestigd transportbedrijf zouden "grote hoeveelheden drugs" naar verschillende Europese landen zijn vervoerd.

De Nederlanders zijn opgepakt in Duitsland, Spanje, Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Volgens betrokken politiekorpsen zouden de verdachten de drugs via Spanje vervoeren met normale ladingen en de drugs vervolgens via Nederland "distribueren". In totaal is er 4 ton hasj, 200 kilo amfetamine, 64 kilo cocaïne, 45 kilo MDMA en 25 kilo heroïne gevonden.

Het onderzoek begon in 2017 nadat gewelddadigheden, waaronder schietpartijen, plaatsvonden in Oslo. Er werden toen links gevonden met het nu opgerolde netwerk, waarop Eurojust een groot onderzoek opende. De organisatie is een Europees agentschap waarin gerechtelijke instanties samenwerken.