De in Amsterdam geboren Daniel Buter (19), die wekenlang in vreemdelingendetentie heeft doorgebracht, wordt vrijdagmiddag vrijgelaten. Dit bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan NU.nl na berichtgeving van onder meer Het Parool.

Volgens de Amsterdamse krant zijn de media eerder op de hoogte gebracht dan de familie zelf. Ook de advocaat van Buter ontkende rond 15.00 uur nog dat de man vrijgelaten zou worden.

Wel kon gemeld worden dat een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning was gestart. De IND bevestigt deze nieuwe procedure en vindt daarom bewaring "gelet op deze nieuwe omstandigheid niet langer proportioneel". Overigens was eerder getoetst dat de bewaring rechtmatig was opgelegd.

"De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten."

Opeenstapeling van fouten leidde tot ontbreken Nederlandse identiteit

Door een opeenstapeling van fouten had de man geen Nederlandse identiteit. Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde, verviel ook die van de man.

Dit werd nooit ontdekt, omdat de oma van de man hem op advies van de gemeente bij zijn basisschool had ingeschreven met zijn oude burgerservicenummer (BSN). Als dat destijds wel was ontdekt, dan waren andere regelingen voor minderjarigen van toepassing geweest.

Halsema las berichten 'vol afschuw'

Pas toen Buter zich wilde inschrijven voor een vervolgstudie, werd bekend dat hij de Nederlandse identiteit niet meer had. Daarop werd hij vastgezet.

"Ik heb de berichten gisteren met afschuw gelezen. Ik ben het er ook mee eens dat Daniel niet thuishoort in detentie", zei burgemeester Femke Halsema eerder tijdens een raadsvergadering. "Het gaat om een Amsterdamse jongen die op dit moment zou moeten studeren."