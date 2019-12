KLM wilde niet meewerken aan de uitzetting van de Armeense asielkinderen Lili en Howick, laat de vliegtuigmaatschappij vrijdag aan NU.nl weten na berichtgeving van De Telegraaf.

Uit het op donderdag verschenen rapport Het vertrek van de Armeense kinderen van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) op de avond van de geplande uitzetting te horen kreeg dat de vliegtickets geannuleerd zouden worden. Nu blijkt dat KLM de betreffende luchtvaartmaatschappij was.

Het bedrijf maakte daarnaast duidelijk niet te willen meewerken aan de uitzetting. Hierop werd besloten de volgende dag een alternatieve vlucht van een buitenlandse vliegtuigmaatschappij in te zetten.

KLM zegt tegen NU.nl vanuit privacyoverwegingen niet in details te willen treden. "Wat we in algemene zin wel kunnen melden is dat we vóór elke uitzetting onze eigen risicoanalyse doen en daar worden meerdere veiligheidsaspecten in gewogen", aldus KLM in een schriftelijke reactie. "Deze analyse heeft destijds geresulteerd in het annuleren van de tickets van de Armeense kinderen in kwestie."

Broer en zus kwamen in 2008 naar Nederland

Lili en Howick zijn tien jaar geleden samen met hun moeder naar Nederland gekomen en gingen in Amersfoort wonen. In 2009 kregen zij voor het eerst te horen dat ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen.

Hun moeder is jarenlang blijven procederen. Dit heeft ook lang geduurd vanwege de administratieve achterstand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De kinderen verdwenen een dag voor de geplande uitzetting uit het zicht van de betrokken instanties en na publieke verontwaardiging en maatschappelijk druk besloot toenmalig staatssecretaris Mark Harbers de twee alsnog een verblijfsvergunning te verlenen.

De zaak leidde ertoe dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het omstreden kinderpardon en de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris afschaften.