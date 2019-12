Rechters in Nederland straffen 11 procent zwaarder dan twintig jaar geleden, blijkt vrijdag uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak. Vooral daders van geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven krijgen veel zwaardere straffen.

Uit het onderzoek blijkt dat de (onvoorwaardelijke) straffen voor deze misdrijven in 2018 gemiddeld 65 procent hoger uitvielen dan in 1998. Ook plegers van verkeersmisdrijven worden zwaarder bestraft.

Rechters oordelen wel milder in drugszaken. De straffen voor drugsmisdrijven werden de afgelopen twintig jaar 20 procent lichter. Ook leggen rechters tegenwoordig meer taakstraffen en minder boetes op. Daarnaast komen voorwaardelijke straffen nu vaker voor dan in het verleden.

Volgens onderzoeker Frank van Tulder lijkt het erop dat rechters reageren "op de maatschappelijke roep om strenger te straffen, die met name klinkt bij geweldsdelicten en slachtoffers daarvan".

Het is het echter niet zo dat de straffen door de jaren heen gemiddeld alsmaar zwaarder worden, schrijft Tulder. "Bij veel typen zaken zien we in de ene periode een daling en in de andere periode een stijging van de gemiddelde straf", constateert hij. Om die reden is het volgens hem onmogelijk om iets te zeggen over de ontwikkeling van het handelen van rechters in het algemeen.