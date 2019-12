Het is vrijdag bewolkt en regenachtig. De temperaturen komen tussen de 8 en 11 graden Celsius uit.

De wind waait vanuit het zuidwesten en is matig tot krachtig. Aan zee kan de wind nog even hard zijn, met volgens het KNMI windstoten tot 80 kilometer per uur.

's Avonds kunnen de buien gepaard gaan met onweer, meldt het weerinstituut.