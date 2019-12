Onlangs is voor de derde keer een goudjakhals in Nederland gezien, maakt Staatsbosbeheer vrijdag bekend. Het dier werd in Drenthe gespot. Het is de eerste keer dat deze diersoort in een ander Nederlands gebied dan de Veluwe is waargenomen.

De foto van de goudjakhals was een toevalstreffer, meldt Staatsbosbeheer. Het roofdier liep op 22 november voor een wildcamera langs.

Het roofdier werd in 2016 en 2017 al eens waargenomen op de Veluwe. De derde waarneming zou in juni 2018 in de Achterhoek zijn geweest en zijn gefilmd. Uiteindelijk werd dit nieuws ingetrokken, omdat de video van de vermeende waarneming nep bleek te zijn.

Een onderzoek in augustus toonde aan dat Nederland een geschikt leefgebied is voor de goudjakhals. Onderzoekers schreven in Nature Today dat Nederland ruimte heeft voor ongeveer zesduizend goudjakhalzen.

Vijftienhonderd gebieden in het land zijn geschikt voor het dier. Het gaat daarbij om zo min mogelijk verstedelijkte gebieden.

De goudjakhals kwam vroeger vooral voor in het gebied van de Balkan tot aan Bangladesh en breidt zijn leefgebied sinds 1950 uit naar de rest van Europa, aldus Nature Today. De grootste prooien die het dier kan vangen, zijn kalveren van edelherten. Maar de goudjakhals eet vaker knaagdieren, fruit en afval.