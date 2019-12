Jongeren met een beperking, zoals het Syndroom van Down, moeten in sommige regio's in Nederland weg van school, terwijl ze wettelijk nog recht hebben op onderwijs. Dat meldt Reporter Radio.

Hoewel jongeren met een beperking recht hebben op onderwijs tot hun twintigste, moeten ze vanaf hun achttiende toestemming hebben van de koepelorganisatie van schoolbesturen om op school te mogen blijven.

De reden voor het afwijzen van het twee jaar doorleren, is omdat de betreffende jongeren naar dagbesteding gaan. Samenwerkingsverbanden melden aan Reporter Radio dat doorleren "geen toegevoegde waarde heeft" wanneer de leerling naar een dagbesteding gaat.

Scholen voor speciaal onderwijs zijn van mening dat het doorleren cruciaal is voor de ontwikkeling van de jongeren, maar dat het steeds lastiger wordt om de leerlingen op school te behouden. Volgens de scholen is er sprake van kansenongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie.

Reporter Radio besteed zondagavond om 19.00 uur op NPO Radio1 aandacht aan de kwestie.