De NS verwacht dat dit jaar 92,6 procent van de reizigers op tijd aankomt. Dat is net zoveel als het record van vorig jaar. Verder is het aantal reizigers opnieuw gestegen, met als gevolg dat meer reizigers in de trein moeten staan.

Dagelijks pakken ruim 1,3 miljoen mensen een trein van de NS, blijkt donderdag uit de eindejaarprognose van het bedrijf; een stijging van 14 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Ten opzichte van 2018 gaat het om een stijging van 3,25 procent.

De groei van dit jaar is iets sterker dan waar het Rijk rekening mee heeft gehouden, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. "Het is fijn dat de populariteit van treinreizen stijgt, maar het heeft ook gevolgen. Dat merk je bijvoorbeeld aan de zitplaatskans."

De kans dat een reiziger in de spits een zitplaats heeft, komt dit jaar naar verwachting uit op 94,8 procent. In 2018 was dat nog 95,1 procent. Hoewel het percentage is gedaald, voldoet de NS nog altijd aan de afspraken met het Rijk. De partijen hadden een zitplaatskans van minimaal 94,3 procent afgesproken.

Op een aantal populaire trajecten wordt al in de nieuwe dienstregeling, die op 15 december ingaat, rekening gehouden met de toenemende drukte. Zo gaan er bijvoorbeeld meer intercity's rijden tussen tussen Amersfoort en Utrecht.

NS verwacht alle afspraken na te komen

De NS verwacht dit jaar alle afspraken met het Rijk na te komen. Het bedrijf gebruikt voor de eindejaarprognose cijfers van januari tot en met november en historische data over de maand december. Daaruit blijkt ook dat de punctualiteit op de hogesnelheidslijn van 82,5 naar 83,4 procent is gestegen.

"De opgave voor de komende jaren is om de toenemende groei op het spoor op te vangen en om de hele reis van deur tot deur verder te verbeteren zodat meer mensen voor het openbaar vervoer kiezen", zegt NS-topman Roger van Boxtel. "Daarmee levert NS een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en bereikbaarheid in Nederland."