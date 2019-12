Een elfjarig meisje uit Lelystad werd woensdag korte tijd vermist. Ze werd door haar vader uit civiel toezicht onttrokken, maar is weer terecht. Haar vader is opgepakt, meldt de politie donderdag.

Het meisje is in het centrum van Lelystad in goede gezondheid gevonden.

Het kind was eerder uit huis geplaatst, zo liet de politie aan NU.nl weten. Een AMBER Alert werd rond 14.45 uur ingezet voor het meisje.

AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als wordt gevreesd voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende digitale kanalen en is ook te zien op reclameborden. Een AMBER Alert wordt gemiddeld één tot twee keer per jaar ingezet.