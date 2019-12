Het KNMI heeft donderdagochtend voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel afgegeven vanwege dichte mist. Rijkswaterstaat waarschuwt bestuurders hun rijstijl aan te passen als ze de weg op gaan. Het advies is om voldoende afstand te houden en de snelheid aan te passen.

Volgens het weerinstituut komt vooral in het midden en zuiden en lokaal ook in het noorden dichte miste voor. Het is zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. De verwachting is dat de dichte mist in de loop van de ochtend afneemt.

De mist hindert donderdagochtend voor de derde dag op rij ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport. De luchthaven meldt dat er door de mist tot ongeveer 10.00 uur geen vluchten zullen vertrekken en tot 11.00 uur geen vluchten zullen landen.

De mistbanken ontstonden woensdagavond al. Het KNMI gaf daarom code geel af voor acht provincies, alleen in Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland niet. Uiteindelijk breidde de mist zich toch uit naar deze provincies.

Mist kan terugkomen nadat het is weggetrokken

Weerplaza waarschuwde woensdagavond ook al dat het ook weer mistig kan worden op plekken waar de mistbanken eigenlijk al waren weggetrokken. Ook wanneer de bewolking donderdag opklaart kan dat nevel of mist veroorzaken.

De temperaturen liggen 's middags rond de 5 graden Celsius, met mogelijk overdag 9 graden op de Waddeneilanden. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig is. De wind kan langs de kust nog vrij krachtig worden.