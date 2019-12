Het KNMI heeft de afgegeven code geel uitgebreid van acht naar alle provincies. Alleen in de Waddeneilanden is geen sprake van gevaarlijke dichte mist. Ook is de waarschuwing langer actief, tot 8.00 uur in plaats van 5.00 uur.

Rijkswaterstaat waarschuwt bestuurders hun rijstijl aan te passen als ze de weg op gaan. Het advies is om voldoende afstand te houden en de snelheid aan te passen.

De spitsverwachting van donderdagochtend staat op 'zwaar', zo is te zien op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De uitbreiding van code geel heeft hier zover bekend geen invloed op gehad, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Woensdagavond werd code geel afgegeven voor acht provincies, alleen in Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland niet. Uiteindelijk breidde de mist zich toch uit naar deze provincies.

Mist kan terugkomen nadat het is weggetrokken

Weerplaza waarschuwde woensdagavond al dat het ook weer mistig kan worden op plekken waar de mistbanken eigenlijk al waren weggetrokken. Ook wanneer de bewolking donderdag opklaart kan dat nevel of mist veroorzaken.

De mist hinderde voor de tweede dag op rij het vliegverkeer op Eindhoven Airport. Vier vliegtuigen konden niet opstijgen. Een van deze vluchten is definitief geannuleerd.