Donderdagochtend is mistig in het grootste deel van het land. In alle provincies is tot 8.00 uur code geel afgeroepen vanwege de mistbanken. Na de mistbanken in de ochtend, blijft het de hele dag nog bewolkt.

De temperaturen liggen 's middags rond de 5 graden Celsius, met mogelijk overdag 9 graden op de Waddeneilanden.

Het KNMI meldt een zuidwestelijke wind die zwak tot matig is. De wind kan langs de kust nog vrij krachtig worden.