Een tanker is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de pijler van een spoorbrug over de Waal bij Zaltbommel aangevaren, bevestigt een woordvoerder van veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan NU.nl. Het treinverkeer over de brug is stilgelegd, evenals het autoverkeer op de naastgelegen Martinus Nijhoffbrug.

De situatie op het schip is nog niet duidelijk, maar de woordvoerder zegt dat door de aanvaring "complicaties bij het schip zijn ontstaan". Het is wel zeker dat de tanker geen lekkage heeft, schrijft Omroep Gelderland. Vloeistof uit de tanker wordt naar een ander schip gepompt.

Een blusvaartuig is in de buurt van het schip, maar door de dichte mist is het lastig om de omstandigheden bij het schip goed te peilen.

Er is opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat verschillende hulpdiensten samenwerken om de situatie onder controle te krijgen.

De A2 tussen knooppunten Deil en Zaltbommel, dat over de Martinus Nijhoffbrug ligt, is in beide richtingen afgesloten als gevolg van het incident.

ProRail laten via Twitter weten dat het nog onbekend is of de botsing invloed zal hebben voor reizigers, wanneer de treinen donderdagochtend weer worden opgestart. Goederentreinen rijden om via Nijmegen.