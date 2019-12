Een tanker is in de nacht van woensdag op donderdag tegen een pijler aangevaren op de Waal bij Zaltbommel, bevestigt een woordvoerder van veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De situatie op het schip is nog niet duidelijk, maar de woordvoerder zegt dat door de aanvaring complicaties bij het schip zijn ontstaan.

Een blusvaartuig is in de buurt van het schip, maar door de dichte mist is het lastig om de omstandigheden bij het schip goed te peilen.

Er is opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat verschillende hulpdiensten samenwerken om de situatie onder controle te krijgen.