Vrouwen die een abortus hebben ondergaan, kunnen vanaf komend jaar gratis een spiraaltje laten plaatsen in de abortuskliniek. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Een woordvoerder van de minister bevestigt aan NU.nl dat het aan de abortusarts zal zijn om te bepalen of een vrouw in aanmerking komt voor het gratis spiraaltje.

"Het is niet zomaar voor alle vrouwen, alleen degenen die er om uiteenlopende en persoonlijke redenen voor in aanmerking komen", aldus de woordvoerder, die benadrukt dat de maatregel is bedoeld om "herhaalde abortus" te voorkomen.

"Het gaat om een combinatie van meerdere factoren, die heel uiteenlopend kunnen zijn. Daarom laten we de inschatting aan de arts zelf. Zo geven we de abortusklinieken de ruimte om maatwerk te bieden."

De abortusarts kan besluiten dat vrouwen het spiraaltje vergoed kunnen krijgen als er reden is om aan te nemen dat de vrouw zelf niet voor adequate anticonceptie kan zorgen, bijvoorbeeld door psychische problemen.