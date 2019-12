De politie heeft woensdagavond tijdens een achtervolging op de A15 schoten gelost op een auto, nadat de bestuurder op agenten probeerde in te rijden. Het voertuig kwam vervolgens in Ridderkerk tot stilstand. De 45-jarige bestuurder uit De Lier is opgepakt.

Agenten van de Dienst Infrastructuur probeerden de auto op de snelweg te controleren, omdat het vermoedelijk om een gestolen voertuig gaat, maar de bestuurder negeerde het stopteken van de politie.

De man reed door naar Ridderkerk, waar hij ter hoogte van de Populierenlaan probeerde in te rijden op agenten die vanwege de achtervolging waren opgeroepen. Vervolgens werden vier à vijf schoten gelost, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Het voertuig kwam tot stilstand doordat een van de banden was lekgeschoten. De bestuurder, die is overgebracht naar het politiebureau, is niet gewond geraakt. Ook de agenten zijn in orde, aldus de zegsman.

Er wordt onderzoek gedaan naar het incident. Of het voertuig inderdaad is gestolen, wordt nog onderzocht.