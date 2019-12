De negentienjarige Daniel Buter zit al weken vast en dreigt uitgezet te worden naar de Dominicaanse Republiek, terwijl hij in Amsterdam is geboren. GroenLinks zal donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Amsterdam vragen over de kwestie stellen.

De oma van de man zegt tegen stadszender AT5 dat hij al zijn hele leven bij haar woont. Zijn ouders zijn zonder hem vertrokken naar het buitenland.

Door een opeenstapeling van fouten heeft de man geen Nederlandse identiteit. Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde, verviel ook die van de man.

Dit werd nooit ontdekt, omdat de oma van Buter hem op advies van de gemeente bij zijn basisschool had ingeschreven met zijn oude burgerservicenummer (BSN), schrijft Het Parool. Als dat destijds wel was ontdekt, dan waren andere regelingen voor minderjarigen van toepassing geweest.

Zijn gebrek aan een Nederlandse identiteit werd pas een probleem toen hij zich wilde inschrijven voor een studie. Begin november kwam de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem ophalen. Daarvoor kwam ook een politiewagen langs.

Man zit in vreemdelingendetentie

Buter zit op dit moment in vreemdelingendetentie in afwachting van zijn zaak, die voor februari op de planning staat. Mogelijk wordt hij uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Dit is het land waar zijn ouders weliswaar zijn geboren, maar niet meer wonen. De rest van zijn familie woont in Nederland.

Familie en vrienden proberen ervoor te zorgen dat de man zijn zaak in vrijheid kan afwachten. De IND was donderdag nog niet bereikbaar voor commentaar, maar stelt bij de stadszender niet in te willen gaan op individuele zaken.

De woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt tegen NU.nl dat er nog informatie over de kwestie wordt ingewonnen. Daarvoor wordt gesproken met de betrokken partijen. Donderdagmiddag zal Halsema in de raadsvergadering ingaan op de vragen over Buter.