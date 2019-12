Het KNMI heeft woensdag om 16.45 uur code geel afgegeven voor dichte mist in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg.

In die provincies is het zicht lokaal minder dan 200 meter. Rijkswaterstaat waarschuwt verkeersdeelnemers hun rijstijl aan te passen als ze de weg op gaan. Houd voldoende afstand en pas de snelheid aan, is het advies.

De komende uren breidt het mistveld zich langzaam uit richting het noordwesten van het land, terwijl de mist ook aan de randen iets lijkt uit te breiden. De kans op dichte mist houdt woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag aan.

Weerplaza waarschuwt dat het ook weer mistig kan worden op plekken waar de mist in eerste instantie is weggetrokken. Ook bij opklaringen in het wolkendek kan lokaal nevel of mist ontstaan.

Dinsdag zorgde de mist voor hinder op Eindhoven Airport. Zowel in de ochtend als in de avond werd het vliegverkeer daardoor stilgelegd. De mist zorgde woensdag vooralsnog niet voor problemen op de luchthaven.