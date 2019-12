Het KNMI heeft woensdagavond code geel afgegeven voor dichte mist in acht provincies. Dit is later uitgebreid naar 12 provincies. Alleen de Waddeneilanden weten aan de dichte mist te ontsnappen.

In die provincies is het zicht lokaal minder dan 200 meter. Rijkswaterstaat waarschuwt verkeersdeelnemers hun rijstijl aan te passen als ze de weg op gaan. Houd voldoende afstand en pas de snelheid aan, is het advies.

De code geldt in alle acht de provincies tot ten minste donderdagochtend 8.00 uur. In Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland was in eerst instantie geen code geel afgegeven, maar de mist breidde zich in de loop van de avond en nacht nog verder uit naar het noorden.

Weerplaza waarschuwt dat het ook weer mistig kan worden op plekken waar de mist in eerste instantie is weggetrokken. Ook bij opklaringen in het wolkendek kan lokaal nevel of mist ontstaan.

Door de mist lag het vliegverkeer op Eindhoven Airport woensdag voor de tweede dag op rij stil. Vier vliegtuigen moesten aan de grond blijven. Drie vluchten zullen donderdagochtend alsnog vertrekken, de vierde vlucht is geannuleerd.